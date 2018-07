Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen



CA46027W3093 International Samuel Exploration Corp. 04.07.2018 CA46027W4083 International Samuel Exploration Corp. 05.07.2018 Tausch 2:1

BMG7945E1057 SeaDrill Ltd. 04.07.2018 BMG7998G1069 SeaDrill Ltd. 05.07.2018 Tausch 1:0,003735