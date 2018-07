SKW Stahl-Metallurgie Holding AG: Insolvenzplan der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG niedergelegt; Erörterungs- und Abstimmungstermin anberaumt DGAP-Ad-hoc: SKW Stahl-Metallurgie Holding AG / Schlagwort(e): Insolvenz SKW Stahl-Metallurgie Holding AG: Insolvenzplan der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG niedergelegt; Erörterungs- und Abstimmungstermin anberaumt 04.07.2018 / 16:46 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. / Mitteilung gemäß Art. 17 MAR Insolvenzplan der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG niedergelegt; Erörterungs- und Abstimmungstermin anberaumt München, 4. Juli 2018 - Im Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung der SKW Stahl-Metallurgie Holding AG ist der von der Gesellschaft vorgelegte Insolvenzplan vom Insolvenzgericht gem. § 234 InsO zur Einsicht der Beteiligten niedergelegt worden. Das Gericht hat gem. § 235 InsO einen Erörterungs- und Abstimmungstermin anberaumt. Der gerichtliche Erörterungs- und Abstimmungstermin findet am 23. Juli 2018 statt. Der Insolvenzplan ist zeitnah unter https://www.skw-steel.com/de/ir-press/insolvenzplan.html abrufbar. Die gerichtliche Terminsbestimmung wird unter www.insolvenzbekanntmachungen.de veröffentlicht. Kontakt: Frank Elsner Frank Elsner Kommunikation für Unternehmen GmbH Telefon: +49 89 99 24 96 30 Mail: office@elsner-kommunikation.de Internet: www.skw-steel.com Kontakt: Frank Elsner Telefon: +49 89 99 24 96 30 E-Mail: office@elsner-kommunikation.de 04.07.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SKW Stahl-Metallurgie Holding AG Prinzregentenstr. 68 81675 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 5998923-0 Fax: +49 (0)89 5998923-29 E-Mail: info@skw-steel.com Internet: www.skw-steel.com ISIN: DE000SKWM021 WKN: SKWM02 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 701603 04.07.2018 CET/CEST

ISIN DE000SKWM021

AXC0219 2018-07-04/16:47