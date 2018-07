Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Commerzbank nach der Ankündigung des Verkauf des EMC-Bereichs (Aktienderivate und ETFs) an die Societe Generale auf "Buy" belassen und ein Kursziel von 13,80 Euro genannt. Der Deal sei für beide Banken positiv, schrieb Analyst Nicholas Herman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit größeren Bewertungsgewinnen sei aber nicht zu rechnen./mis/ck Datum der Analyse: 04.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2018-07-04/17:14

ISIN: DE000CBK1001