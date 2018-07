Wirecard befindet sich auf dem direkten Weg in den deutschen Leitindex Dax. Denn: Gemessen am Börsenwert, ist die Aktie schon längst in der ersten Börsenliga. Den Börsenwert bemisst man am Anteil der frei handelbaren Aktien (Streubesitz) und der liegt bei Wirecard aktuell bei rund 16,5 Milliarden Euro. Die Entscheidung könnte fallen Ende August. Den Wirtschaftsausblick von Börsenmoderator Andreas Groß mit den wichtigsten Terminen am Donnerstag 05.07.2018 sehen sie im Video.