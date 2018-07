Zürich (ots) - Die Genossenschaftsbank hat als Privatklägerin die

Rechtsanwaltskanzlei Prager Dreifuss im Strafverfahren gegen ihren

Ex-Chef Pierin Vincenz mandatiert, wie die «Handelszeitung» in ihrer

neusten Ausgabe schreibt. Raiffeisen-Sprecherin Cécile Bachmann

bestätigt dies: «Wir arbeiten im Strafverfahren gegen Pierin Vincenz

mit der Kanzlei Prager Dreifuss zusammen.»



In ihren Eingaben an die Staatsanwaltschaft referiert die

Raiffeisen-Kanzlei Prager Dreifuss offenbar auf das von ihr selber

für Raiffeisen erstellte interne Corporate-Governance-Gutachten.

Dieses Gutachten beleuchtet das Geschäftsgebaren beim

Raiffeisen-Beteiligungsvehikel Investnet. In Auftrag gegeben hat es

die Raiffeisen-Geschäftsleitung bei Prager Dreifuss im Dezember 2016.

Raiffeisen-Chef Patrik Gisel war von 2012 bis 2015 Präsident der

Investnet.



Die Wirtschaftskanzlei, die nun gegen den Ex-Raiffeisen-Chef

Pierin Vincenz klagt, war bereits zu dessen Amtszeit für die

Genossenschaftsbank tätig. Als die Bank 2007 ihr

Auto-Leasing-Geschäft von der Raiffeisen-Leasing in eine Gesellschaft

namens Raiffeisen Finanzierungs AG überführt, begleitet Prager

Dreifuss die Abspaltung. Der heutige Prager-Partner Urs Feller

fungiert als Anlaufstelle für Gläubigerforderungen. In dieser

Raiffeisen Finanzierungs AG sass damals auch Patrik Gisel im

Verwaltungsrat. Die Genossenschaftsbank bestätigt das Leasing-Mandat,

betont aber: «Von 2009 bis 2016 hat Prager Dreifuss keine anderen

Mandate bei Raiffeisen wahrgenommen.»



