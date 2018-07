Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für GFT Technologies angesichts der Übernahme des kanadischen IT-Spezialisten V-NEO auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Softwarekonzern stärke damit sein Geschäft im Versicherungsbereich und zugleich seine Präsenz in Nordamerika, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Transaktion eröffne Möglichkeiten zum Querverkauf anderer Softwarelösungen./tih/he Datum der Analyse: 04.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0060 2018-07-04/18:06

ISIN: DE0005800601