Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Analystin Rebekah Harper passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre Schätzungen an die am Vortag veröffentlichten Mittelfristziele für das Geschäft mit Spezialmaterialien an. Sie kürzte ihre langfristige operative Margen- und Umsatzerwartungen an den Geschäftsbereich. Kombiniert mit ermutigenden Studiendaten zu einem Medikament seien die Auswirkungen auf Konzernebene aber zu vernachlässigen./tih/he Datum der Analyse: 04.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0063 2018-07-04/18:09

ISIN: DE0006599905