Der Handelsstreit bleibt allgegenwärtig

Das war heute los. Der DAX verbrachte die meiste Zeit des heutigen Handelstages in der Verlustzone. Einmal mehr sorgte der chinesisch-amerikanische Handelsstreit für Verunsicherung am deutschen Aktienmarkt. Die gute Nachricht ist jedoch, dass die Verluste gering gehalten wurden. Trotzdem scheint sich der Handelskonflikt zwischen Peking und Washington auszuweiten und damit weiterhin eine Gefahr für die DAX-Erholungsrallye darzustellen. Ende dieser Woche sollen Sonderzölle der USA von 25 Prozent auf chinesische Importe einiger Waren in Kraft treten. China hat entsprechende Gegenmaßnahmen angekündigt. Darüber hinaus wurde dem US-Chiphersteller Micron aufgrund eines Patentstreits der Verkauf einiger seiner Chips in China untersagt.

Das waren die Tops & Flops. Angesichts der neuerlichen Marktunsicherheiten waren im DAX wieder einmal vor allem so genannte defensive Werte gefragt. Eine besonders gute Figur machte dabei E.ON (WKN: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999). Die Aktie des Energieversorgers konnte in der Spitze etwas mehr als 2 Prozent an Wert zulegen. Zumal E.ON zusätzlich von einem positiven Analystenkommentar profitierte.

