Das Schützenfest Hannover startet mit vielen Programm-Highlights in die zweite Hälfte. Heute, 4. Juli 2018 hatte der Familientag sowohl traditionelle Veranstaltungen, wie das Papagoyen-Schießen, als auch beliebte neue Veranstaltungen im Angebot, beispielsweise die Maskottchen-Parade von Ballerkalle und Ballerina (wurde im letzten Jahr eingeführt). Preisreduzierungen auf Fahrgeschäfte bis zu 50 Prozent und viele attraktive Angebote der Schausteller lockten viele BesucherInnen auf den Platz.



Die Zwischenbilanz bis zum gestrigen Dienstag viel laut Ralf Sonnenberg, Leiter Eventmanagement der Landeshauptstadt Hannover sehr positiv aus: "Zur Halbzeit bis gestern hatten wir 550.000 BesucherInnen auf dem Schützenfest. Das ist ein deutliches Plus gegenüber dem Vorjahr (400.000 BesucherInnen). Das gute Wetter, die gute Stimmung und die vielen Neuheiten auf dem Platz machen die Sache rund. Wir freuen uns nun auf die zweite Wochenhälfte, die erfahrungsgemäß auch immer sehr stark ist und hoffen, dass das Wetter weiterhin so schön bleibt".



Ab 15.00 Uhr gab es ein breites Angebot für Familien und Kinder, beispielsweise die traditionelle Schnitzeljagd, organisiert vom Collegium der ehemaligen Bruchmeister. Kinder zwischen 6 und 15 Jahren konnten dabei Fragen rund um das Schützenfest beantworten. Über den gesamten Platz waren Plakate verteilt, die ihnen die Antworten lieferten. Start für die Schnitzeljagd war am Gilde Tor (Bruchmeister Allee 1). Natürlich gab es auch Preise zu gewinnen. Das Kinderschminken fand bei den Kleinen ebenfalls begeisterten Zuspruch.



Zeitgleich startete das traditionelle Papagoyen-Schießen, eine Schützen-Tradition aus dem 14. Jahrhundert. Die Hannoveraner Schützen schossen früher (damals noch mit Armbrüsten) auf Holzpapageien, was bis heute in der Tradition verankert ist.



Aufgrund des großen Erfolgs im letzten Jahr gab es wieder eine Maskottchen Parade, angeführt von den beiden Schützenfest Maskottchen Ballerkalle und Ballerina. Sie hatten "ihre Freunde" eingeladen und zogen gut gelaunt über den Platz. Mit dabei 22 Maskottchen, u.a. Eddy von Hannover 96, Ernie und Bert vom NDR, Tatzi Tatz vom Zoo Hannover, Walli (Wasserwelt Langenhagen), Scorpi (Hannover Scorpions), Seehund Nobbi(DLRG) und Tiger & Bär (Janosch/Wokmuseum).



"Das Schützenfest ist besonders auch ein Volksfest für die ganze Familie. Das war für uns Anlass den Familientag deutlich auszuweiten und viele attraktive Angebote für Kinder zu entwickeln. Der große Besucherzuspruch gibt uns Recht, das wir mit dieser Entscheidung richtig liegen", fügte Ralf Sonnenberg zufrieden hinzu.



Und auch die nächsten Tage haben viel zu bieten: der traditionelle Bruchmeisterrundgang am 5. Juli (19.45 Uhr), und der Tag der niedersächsischen Schützenvereine am 6. Juli (18.00 Uhr), knapp 90 Vereine mit 1.800 Schützen werden vor dem Neuen Rathaus erwartet und marschieren anschließend zum Schützenplatz. Ebenfalls zum zweiten Mal, nach der Einführung im letzten Jahr dabei: die Star Wars Parade mit kostümierten Helden und musikalischer Begleitung am 7. Juli (15.00 Uhr).



Pressekontakt: Landeshauptstadt Hannover Presse-und Öffentlichkeitsarbeit Christina Merzbach Tel: 0511-168-40720 Email: christina.merzbach@hannover-stadt.de