von Sven Parplies, Euro am Sonntag Eine verrückte Zeit: Händler wedeln schreiend mit den Händen. Überall auf dem Boden liegen zerknüllte Zettel. So ging es im Sommer 1988 an der Frankfurter Börse zu. Heute haben Computer die Händler verdrängt, von der Hektik früherer Jahre ist nicht mehr viel geblieben. Eine Konstante ...

Den vollständigen Artikel lesen ...