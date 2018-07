Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

OPEL - Planspiele um einen Teilverkauf des Entwicklungszentrums des Autoherstellers Opel führen zu heftigem Streit zwischen Arbeitnehmervertretern und dem französischen Mutterkonzern Peugeot-Citroën (PSA). "Ein (Aus-)Verkauf der Opel-Entwicklung würde Opel die Zukunft nehmen", erklärten die Arbeitnehmer, nachdem Pläne zur Zerschlagung des in Rüsselsheim ansässigen Zentrums bekannt wurden. Der Betriebsrat hat für Donnerstag eine Mitarbeiterversammlung einberufen. Das "Herz der Marke Opel" schlage bei den Ingenieuren. Die IG Metall mahnte, Opel dürfe nicht "zur verlängerten Werkbank" des neuen Eigners werden. Aus dem Bundeswirtschaftsministerium hieß es, man beobachte die Lage bei Opel "sehr genau". Ziel müsse es sein, die Forschung in Deutschland zu erhalten. Aus Regierungskreisen war zu hören, man werde darauf dringen, dass die Zusicherungen von PSA eingehalten würden. (SZ S. 1 und 15/FAZ S. 17)

DEUTZ - Der Motorenbauer Deutz verhandelt in China über neue Produktionspartnerschaften. Nach dem Ausstieg aus dem Gemeinschaftsunternehmen mit dem Lastwagenhersteller FAW will der Kölner Konzern in China auf Antriebe für Land- und Baumaschinen umschwenken. "Wir sprechen mit den Marktführern. Die Verhandlungen sind weit fortgeschritten und auf höchster Ebene angekommen", sagte der Vorstandsvorsitzende Frank Hiller der FAZ. (FAZ S. 21)

DEUTSCHE TELEKOM - Die Verbindungen der Sprint-Mutter Softbank zum chinesischen Netzwerkausrüster Huawei stoßen in Washington auf Kritik. Den Fusionsplänen von T-Mobile US droht Ungemach. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, kursiert auf dem Kapitol in Washington ein Schreiben von Kongressabgeordneten an US-Finanzminister Steve Mnuchin, in dem der Minister aufgefordert wird, den Zusammenschluss von T-Mobile US und dem Konkurrenten Sprint einer genauen Prüfung zu unterziehen. (Börsen-Zeitung S. 7)

FIELMANN - Die Aktie der Optik-Kette fällt nach einer Gewinnwarnung auf ein Vierjahrestief. Und jetzt kündigt Online-Rivale Mister Spex auch noch den Ausbau seines Filialgeschäfts an - ein Angriff im Heimatmarkt von Fielmann. (Handelsblatt S. 19)

AFFIMED - Das Heidelberger Biotechunternehmen Affimed setzt auf eine mildere NK-Immuntherapie gegen Krebs. "Es besteht die Hoffnung, dass auf diesen Immunzellen basierdene Therapien möglicherweise auch für besonders sensible Patientengruppen geeignet sind", sagte Finanzvorstand Florian Fischer. (FAZ S. 21)

COMPEON - Das Fintech Compeon, Vermittler von Mittelstandsfinanzierungen, beschleunigt das Wachstum. Derzeit sei das Tempo so hoch, dass sich das vermittelte Kreditvolumen jährlich mehr als verdoppele, sagt Mitgründer Nico Peters, der zugleich einer von vier Geschäftführern ist. Die Düsseldorfer B2B-Plattform plant, im kommenden Jahr 1 Milliarde Euro an Finanzierungen zu schaffen. Partner sind mittlerweile über 220 Banken, Sparkassen, Leasing- und Factoringgesellschaften und weitere Finanzdienstleister. Ein neues Portal für gewerbliche Immobilienfinanzierung startet in dieser Woche. Auch der Einstieg in die Kommunalfinanzierung sowie Versicherungsangebote sind für Compeon auf längere Sicht ein Thema. (Börsen-Zeitung S. 3)

