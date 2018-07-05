FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 05.07.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.07.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
2NC XFRA AU000000NSL5 NSL CONSOLIDATED LTD.
1FC XFRA AT00000FACC2 FACC AG INH.AKT.
AC5G XFRA US0044342055 ACER GDR REG.S/5 TA 10
XFRA CA46027W3093 INTL SAMUEL EXPLORAT.
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INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
2NC XFRA AU000000NSL5 NSL CONSOLIDATED LTD.
1FC XFRA AT00000FACC2 FACC AG INH.AKT.
AC5G XFRA US0044342055 ACER GDR REG.S/5 TA 10
XFRA CA46027W3093 INTL SAMUEL EXPLORAT.