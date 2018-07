Der zweitgrößte börsennotierte Hersteller von Männermode in Europa senkte nun schon zum 2. Mal im laufendenGeschäftsjahr die Gewinn-Prognose! Im März sollte der Umsatz nur ins 2. Jahresviertel verschoben werden. Jetzt hat man eingesehen, dass dies erstens nicht geklappt hat und zweitens deshalb das Gesamtjahr nicht den Erwartungen entsprechen wird. Schon das letzte Geschäftsjahr war nicht gut. In diesem will man ein Konzern-Ergebnis nahe des Break-even erreichen (nach rd. -25 % 2016/17). Das ist zu mager!



Dies ist ein Ausschnitt aus Börse easy Nr. 27 vom 4.7.2018.



