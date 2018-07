Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Nestle von 90 auf 95 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bedenken am Markt hinsichtlich der Preise könne er nicht teilen, schrieb Analyst Gerry Gallagher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Wechselkurse hätten sich zuletzt günstig für den Lebensmittelkonzern entwickelt. Auch verbessere sich die Qualität des Wachstums./bek/mis Datum der Analyse: 05.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2018-07-05/08:05

ISIN: CH0038863350