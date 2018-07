Unser Geheimtipp "Sunrun" - Ist das der nächste Renner?

Symbol:WKN:ISIN:Sunrun hat sich spezialisiert auf Solaranlagen für Privathaushalte in den Vereinigten Staaten.Die Aktie wurde zum ersten Mal am 5. August 2015 an der Börse zum Handeln zugelassen und gehört somit zu den jungen IPO-Werten.Der Chart befindet sich in den letzten 6 Monaten in einem bilderbuchmäßigen Aufwärtstrend mit höheren Hochs und höheren Tiefs und zeigt steigendes Volumen bei den grünen Kerzen. Obwohl wir in letzter Zeit einige Turbulenzen und Abwärtsbewegungen an der Börse hatten, hat dies die Aktie nicht negativ beeinflusst. Das kann als erhöhtes Kaufinteresse bei den Marktteilnehmern interpretiert werden.Derzeit befindet sich der Wert kurz vor dem Breakout aus der 14, 33 US-Dollar Marke.Chart vom 03.07.201814,15 USDSollte es zu einem Ausbruch über die 14,41 US-Dollar Marke kommen, wäre vorerst Geduld gefragt. In diesem Fall wäre es wünschenswert, wenn eine Korrektur bis zu den EMAs 20 und 50 erfolgen würde. Dort befindet sich der Support-Bereich und von dort aus wären Setups mit einem guten Chancen-Risiko-Verhältnis möglich. Wenn die Aktie hingegen weiter konsolidiert und erneut den Support Bereich in der Nähe der 13 USD testet, könnten von dort aus Setups für die Long-Richtung gesucht und umgesetzt werden.Die Quartalszahlen des Unternehmens werden voraussichtlich am 08. August bekanntgegeben und dies kann zu einem Gap in beiden Richtungen führen und somit zu einem erhöhten Risiko.Derzeit habe ich keine offene Position in diesem Wert.Aussicht:Autor: Silviya Marinska Analyse erstellt im Auftrag von www.ratgeberGELD.at