Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für United Internet von 63 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien von 1&1 Drillisch und United Internet seien zuletzt auf Tiefstände seit dem zweiten Quartal 2017 beziehungsweise seit Mitte 2017 gefallen, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bedenken über einen zunehmenden Wettbewerb seien überzogen. Er halte daher an den Kaufempfehlungen für beide Papiere fest./bek/mis Datum der Analyse: 05.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

