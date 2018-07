DAX-Analyse am Morgen: Ohne Impulse durch die Wochenmitte

Ohne die Unterstützung der Wall Street - die US-Börsen blieben gestern feiertagsbedingt geschlossen - und mit schwachen Vorgaben aus Asien rumpelte der deutsche Leitindex durch eine Sitzung, die in der Spitze zwar mit dem Intraday-Top bei 12.351 Punkten an den Vortagsschlusskurs heranreichte, letztlich aber mit einem Minus von 0,3% endete. Bedingt durch den impulsarmen Handel - die Kursrange betrug lediglich 66 Zähler - hat sich an der charttechnischen Ausgangslage nichts geändert…

