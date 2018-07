Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktien der Deutschen Telekom von 16,00 auf 16,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Sollte der Zusammenschluss der Tochter T-Mobile US mit deren Wettbewerber Sprint durchgehen, wäre das wertsteigernd für den Mutterkonzern, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine fusioniertes US-Unternehmen hätte Vorteile bei der Größe und den Kosten. All das sei den in Aktienkursen noch nicht eingepreist./mis/bek Datum der Analyse: 05.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2018-07-05/09:01

ISIN: DE0005557508