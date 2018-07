US-Botschafter Richard Grenell hat sich am Mittwochabend mit den Managern der deutschen Autobauer in Berlin getroffen. Medienberichten zu Folge nahmen Daimler-Chef Dieter Zetsche, BMW-Manager Harald Krüger, VW-Chef Herbet Diess und Elmaer Degenhart von Conti teil.Laut Handelsblatt habe Richard Grenell eine Lösung im Streit um drohende Auto-Strafzölle angeboten. Grenell habe erklärt, die USA seien bereit, auf Autozölle zu verzichten. Voraussetzung dafür sei allerdings, dass auch Europa von Zöllen absehen werden.Es ist noch nicht lange her, da hat US-Präsident Donald Trump der EU mit Zöllen in Höhe von 20 Prozent auf Autos und Autoteile gedroht.

