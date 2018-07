Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ABB auf "Overweight" mit einem Kursziel von 27,60 Franken belassen. Wegen des fehlenden Schwungs in den Bereichen Power Grids und Industrial Automation seien die Aktien des Schweizer Elektrokonzerns denen der Konkurrenz zuletzt deutlich hinterher gehinkt, schrieb Analyst James Stettler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das zweite Quartal dürfte für die Gewinnmargen nun aber das Tief markieren. ABB habe das größte Margenpotenzial im Vergleich zur Konkurrenz. Damit sich die Aktie gut entwickele, müsse das Management aber liefern./mis/bek Datum der Analyse: 05.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2018-07-05/09:14

ISIN: CH0012221716