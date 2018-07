Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vinci vor Zahlen für das zweite Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 91 Euro belassen. Die Bahnstreiks in Frankreich dürften dem Autobahn-Mautgeschäft Rückenwind verliehen haben, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch das Baugeschäft dürfte gut gelaufen sein./mis/bek Datum der Analyse: 05.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2018-07-05/09:54

ISIN: FR0000125486