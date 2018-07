Der Bitcoin-Kurs hat am Mittwochnachmittag erneut spürbar angezogen: Innerhalb von 20 Minuten ist der Kurs um über drei Prozent nach oben gesprungen. Im Bereich von 6.772 Dollar war allerdings Schluss - für einen Sprung über den wichtigen Widerstand bei 6.800 Dollar hat es noch nicht ganz gereicht. Bei der nächsten dynamischen Aufwärtsbewegung - von denen wir alleine in den letzten sechs Tagen drei Stück gesehen haben - dürfte der Sprung über diese Hürde jedoch gelingen. Anschließend würde aus technische Sicht die Widerstandszone im Bereich zwischen 7.200 und 7.700 Dollar von Ende Mai/Anfang Juni in den Fokus rücken.

