Aktien von Südzucker sind am Donnerstag im frühen Handel in einem freundlichen Marktumfeld um bis zu 5 Prozent auf das tiefste Niveau seit September 2015 abgesackt. Für neuen Verkaufsdruck in der ohnehin schwachen Aktie sorgte das enttäuschende Zuckergeschäft der AB Foods (Associated British Foods).

