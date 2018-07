Um halb 2 am Mittwoch empfahlen wir Ihnen spekulativ bei 24,50 Euro eine Position in Staramba aufzubauen. Am Abend konnte die Position zu 30 Euro geräumt werden. Da war für den ein oder anderen sicher ein nettes Abendessen drin. Wer noch dabei ist - nehmen Sie um 30 Euro die Gewinne mit. Wir haben die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...