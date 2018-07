Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Shell von 3250 auf 3300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Wegen höherer Ölpreisschätzungen habe sie die Gewinnerwartungen für die Ölkonzerne teils deutlich angehoben, schrieb Analystin Lydia Rainforth in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Zeiten knapper zusätzlicher Förderkapazitäten, die zu hohen Sondergewinnen führten, dürfte aber nur temporär sein - eine Einschätzung, die von den Unternehmen geteilt werde. Daher dürften die Konzern die höhere Barmittelzuflüsse auch eher an die Aktionäre ausschütten, statt sie ins Geschäft zu investieren./mis/bek Datum der Analyse: 05.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2018-07-05/10:21

ISIN: GB00B03MLX29