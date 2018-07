artec technologies AG neu im NISAX 20 Index DGAP-News: artec technologies AG / Schlagwort(e): Sonstiges artec technologies AG neu im NISAX 20 Index 05.07.2018 / 10:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. artec technologies AG neu im NISAX 20 Index Diepholz/Bremen - 05. Juli 2018: Die artec technologies AG (ISIN DE0005209589) wurde neu in den von der Norddeutschen Landesbank aufgelegten Niedersächsischen Aktienindex NISAX20 aufgenommen. Der Spezialist für intelligente und benutzerdefinierte Anwendungen in der Aufbereitung und Analyse von audiovisuellen Daten aus Diepholz ersetzt die Oldenburgische Landesbank. Der NISAX20 wurde von der NORD/LB im Jahr 2002 mit einem Stand von 1.000 Punkten ins Leben gerufen. Seitdem wird der Regionalindex an jedem Börsentag minütlich berechnet. Sein bisheriges Allzeithoch von 6.546,45 Punkten erreichte der NISAX20 am 22. Mai 2018. Aufgenommen werden die nach der Marktkapitalisierung größten niedersächsischen Unternehmen. Die Zusammensetzung der im NISAX20 vertretenen Unternehmen wird regelmäßig überprüft und gegebenenfalls verändert. Über die artec technologies AG Die börsennotierte artec technologies AG (WKN 520958) aus Diepholz (Deutschland) entwickelt und produziert innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. Kunden nutzen seit dem Jahr 2000 die Produktplattformen MULTIEYE(R) für High Definition Videosicherheitslösungen und XENTAURIX(R) für Media & Broadcast Streaming und Recording Anwendungen. artec bietet seinen Kunden einen Komplettservice (Projektierung, Inbetriebnahme, Service & Support) sowohl für die Standardprodukte als auch die Sonderentwicklungen und Cloud-Dienste an. www.artec.de Kontakt Presse und Investor Relations: artec technologies AG Fabian Lorenz E-Mail: investor.relations@artec.de Tel.: +49 5441 599516 05.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: artec technologies AG Mühlenstr. 15-18 49356 Diepholz Deutschland Telefon: +49 (0)5441 / 599 50 Fax: +49 (0)5441 / 599 570 E-Mail: investor.relations@artec.de Internet: www.artec.de ISIN: DE0005209589 WKN: 520958 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 701745 05.07.2018

