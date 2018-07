Osram-Aktie auf der Suche nach einem stabilen Halt

Zuletzt gab es mehrere Tiefschläge für die Aktionäre des Lichttechnikspezialisten Osram Licht: Nachdem der Konzern erst im April eine Gewinnwarnung abgeben musste, hatte Vorstandschef Olaf Berlien letzte Woche eine erneute Gewinnwarnung ausgesprochen. Das Unternehmen musste seine Prognosen für das Gesamtjahr deutlich reduzieren. Die Aktie ist seit dieser Ankündigung auf der Suche nach einem tragfähigen Boden und konnte sich zuletzt stabilisieren.



"Handels- und Vertriebsbeschränkungen sowie Planungsrisiken bei Automobilherstellern haben zu einer spürbaren Verunsicherung geführt", hieß es in der letzten Mitteilung von Osram an seine Aktionäre. Berlien sagte die Autoindustrie hätte Probleme mit dem ab 1. September gültigen Abgastestverfahren WLTP. "Rund die Hälfte unseres Geschäfts machen wir mit der Autoindustrie", so der Firmenlenker. Ein weiteres Problem sei, dass sich Projekte mit Herstellern von Mobilgeräten, wie Smartphones, in das nächste Geschäftsjahr, das im Oktober beginnt, verschieben würden. Die Folge: im laufenden Fiskaljahr soll der Konzernumsatz um lediglich 1 bis 3 Prozent steigen, statt der bislang anvisierten 3 bis 5 Prozent. Zudem werde der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) deutlich stärker sinken als bislang geplant. Daher soll der Gewinn je Aktie mit 1,00 bis 1,20 Euro weit unter dem vorherigen Ziel von 1,90 bis 2,10 Euro liegen.



Das Unternehmen verschärft daher den Sparkurs. Unter anderem sollen die Verwaltungskosten deutlich reduziert werden. Der Firmenlenker will zudem die Mittelfristziele überprüfen - die Ergebnisse möchte Berlien im Herbst bekanntgeben. Nach dem Kursrutsch notiert die MDAX-Aktie um fast 60 Prozent unter dem Rekordhoch vom Januar und damit auf dem gleichen Stand wie im Dezember 2014. Der Börsenwert ist auf 3,4 Mrd. Euro gesunken. Die Aktie hat sich nach dem jüngsten Kurssturz etwas oberhalb von 30 Euro stabilisieren können.



Dass der Handelsstreit bereits seine Spuren hinterlässt, zeigt die Gewinnwarnung von Daimler. Der Premium-Fahrzeughersteller geht davon aus, dass höhere Strafzölle für US-Fahrzeuge, die für den chinesischen Markt bestimmt sind, den Absatz von SUVs dämpfen werden. Die Nachrichten von Daimler haben auch die Aktien von BMW, Volkswagen und die des Zulieferers Continental nach unten gezogen. In diesem Umfeld haben Investoren zudem auch die Aktien anderer Zykliker, also Unternehmen aus konjunkturabhängigen Branchen, wie BASF, Deutsche Post oder Lufthansa verkauft. Die beiden zuletzt genannten Unternehmen sind neben der Deutschen Bank und der Commerzbank bisher die schwächsten DAX-Titel im bisherigen Jahresverlauf.



