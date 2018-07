voestalpine: Alles richtig gemacht CEO Eder!

Die europäische Stahlbranche befindet sich in Aufruhr. thyssenkrupp (WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001) und Tata Steel (WKN: A0DQQE / ISIN: TH0692010R12) schaffen aus der Not heraus einen neuen europäischen Stahl-Champion. Gleichzeitig befinden sich die Stahlkonzerne mitten im europäisch-amerikanischen Handelsstreit. Genau in dieser Zeit schafft es die voestalpine (WKN: 897200 / ISIN: AT0000937503) neue Rekorde aufzustellen und damit dem langjährigen Chef Wolfgang Eder einen Abgang nach Maß zu bescheren.

