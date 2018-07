Travel24.com AG: Travel24-Gruppe verschiebt Betrieb eines zweiten Hotels DGAP-News: Travel24.com AG / Schlagwort(e): Expansion Travel24.com AG: Travel24-Gruppe verschiebt Betrieb eines zweiten Hotels 05.07.2018 / 11:06 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Leipzig, den 5. Juli 2018 - Die Aufnahme eines dauerhaften Betriebs eines zweiten Hotels der geplanten Hotelkette im Segment Hotellerie durch die Travel24 Hotel Betriebs- und Verwaltungs GmbH, einer 100%igen Tochtergesellschaft der Travel24.com AG verschiebt sich. Die Travel24.com AG hatte mit Ad-hoc-Mitteilung vom 1. Juni 2018 die Aufnahme des Betriebs angekündigt und zunächst auch umgesetzt. Dieses Vorhaben musste nunmehr ruhend gestellt werden. Die Verschiebung auf einen erneuten Starttermin ist aufgrund einer Verfügung sowie der vorläufigen Insolvenz der vormaligen Eigentümer- und Betreibergesellschaft, der HOTEL IM WASSERTURM GmbH & Co. KG, erforderlich. Kontakt: Herr Armin Schauer, Vorstand (mitteilende Person) Travel24.com AG Investor Relations Salomonstraße 25a 04103 Leipzig Tel.: +49 (0) 341 / 355-72705 Fax: +49 (0) 341 / 355-72799 mailto:ir@travel24.com www.travel24.com 05.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Travel24.com AG Salomonstraße 25a 04103 Leipzig Deutschland Telefon: +49 (0)341 355-72705 Fax: +49 (0)341 355-72799 E-Mail: investor.relations@travel24.com Internet: www.travel24.com ISIN: DE000A0L1NQ8 WKN: A0L1NQ Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 701875 05.07.2018

ISIN DE000A0L1NQ8

AXC0112 2018-07-05/11:06