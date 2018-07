Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Saint-Gobain von 55 auf 50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Josep Pujal senkte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Gewinnerwartungen für den Baustoffkonzern, nachdem dieser bei der Hauptversammlung Anfang Juni von zwei negativen Einmaleffekten gesprochen habe. Das sei der Streik brasilianischer Lkw-Fahrer gewesen sowie Überflutungen in Ägypten./mis/bek Datum der Analyse: 05.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2018-07-05/11:16

ISIN: FR0000125007