Während die Politiker in Deutschland an der Mobilitätswende verzweifeln und den Bürgerinnen und Bürgern die Elektromobilität schmackhaft machen wollen, treibt die Wasserstoffindustrie den Ausbau der Infrastruktur konsequent voran. Laut h2.live sollen 2019 100 Tankstellen dieser Art in ganz Deutschland aufgestellt sein. In Südkorea und den USA sind ähnliche Entwicklungen zu erkennen. Doch warum auf einmal dieser Sinneswandel? Ein entscheidender Faktor: Die fallenden Kosten in der Produktion von Wasserstoff und Brennstoffzellen.

