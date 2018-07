Daimler, BMW & VW melden sich eindrucksvoll zurück! Alles vergeben und vergessen?

Die im DAX gelisteten Autokonzerne Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000), BMW (WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003) und Volkswagen (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039) gaben im bisherigen Jahresverlauf keine allzu gute Figur ab. Mit einem Minus von rund 10 Prozent hat die BMW-Aktie in 2018 noch die geringsten Kursverluste angehäuft. Im Fall von VW (-15 Prozent) und Daimler (-20 Prozent) stehen deutlichere Rückgänge zu Buche. Am Donnerstag war jedoch alles ganz anders.

Wochenlang wirkte die Drohung Donald Trumps, die deutschen Automobilhersteller und Zulieferer mit Importzöllen zu überziehen, belastend. Zusätzlich zu den Diskussionen rund um Abgase und den Diesel. Doch nun scheint eine Lösung der Zollfrage in Sicht zu sein. Dies freute Anleger derart, dass am Donnerstag die Aktien von Daimler, BMW und VW mit starken Kurszuwächsen an die DAX-Spitze beförderten. Hilfreich war auch eine Analyse der Marktexperten bei Jefferies.

Den vollständigen Artikel lesen ...