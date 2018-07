Lange war es ruhig um den im Januar 2018 von mir vorgestellten Junior-Lithium-Explorer Iconic Minerals Ltd (CVE:ICM, ISIN: CA45107N2059, WKN: A111YN). Die Aktie notiert an der Heimatbörse TSX Venture Exchange in Kanada. In Deutschland ist die Aktie sowohl in Frankfurt, in Stuttgart, auf Tradegate und in Berlin handelbar. Die Unternehmens-Website ist unter folgendem Link erreichbar.Ursprünglich sollten bereits im ersten Quartal 2018 Bohrergebnisse der dritten Tiefenbohrung BC1801 vorliegen und mit der Erstellung einer NI 43-101 konformen Resource begonnen werden. Aber wie so oft bei kleinen, finanzschwachen Explorern, kam es zu Verzögerungen im Projektablauf. Die Bohrungen konnten erst im zweiten Quartal 2018 abgeschlossen werden. Mitte Juni war es dann endlich soweit und das Unternehmen konnte Bohrproben an ein unabhängiges, geochemisches Labor und an den Partner St. Georges Eco Mining (SX) zur Analyse und weiteren Verarbeitung schicken. Die vollständi...

