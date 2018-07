Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für K+S vor Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Analyst Andrew Stott blickt in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie vorsichtig auf Agrarchemieunternehmen. Die Markterwartungen erschienen in diesem Bereich zu hoch. Der Preisverfall bei Mais und Sojabohnen dürfte Landwirte finanzielle belasten, was sich bemerkbar gemacht haben dürfte. Bei K+S verwies der Experte zudem auf Produktionsengpässe wegen Arbeitskräftemangel in Deutschland sowie Bahnstreiks in Kanada, wo K+S ein neues Werk betreibt. Der aktuelle Aktienkurs liegt indes deutlich unter dem Ziel des Analysten./mis Datum der Analyse: 05.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2018-07-05/11:38

ISIN: DE000KSAG888