In den Jahren 2001 bis Ende 2015 verharrte die Aktie des in Jena ansässigen Optikunternehmens in einer groben Seitwärtsphase zwischen 4,30 und 27,00 Euro. Erst zu Beginn des vorletzten Jahres setzte sich das Papier wieder merklich über den Widerstand von rund 27,00 Euro hinweg und stellte damit ein regelkonformes Kaufsignal auf. Die Folge waren Kursgewinne bis auf ein Niveau von 62,45 im letzten Monat. Zu Beginn dieser Handelswoche schossen die Kursnotierungen ausgelöst durch eine Prognoseanhebung des Unternehmens regelrecht in die Höhe, wodurch die jüngste Konsolidierungsbewegung eindrucksvoll und dynamisch beendet werden konnte.

Jahreshochs im Visier

Die deutlichen Zugewinne aus der ersten Wochenhälfte dürften nun zu einem baldigen Test der Jahreshochs führen, bei entsprechender Kaufstärke könnte sogar das Jahreshoch überwunden werden und weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen. Damit würde die Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...