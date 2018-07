Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec nach einer erhöhten Umsatzprognose von 58 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Er schätze die geschäftlichen Perspektiven für den Hersteller von Medizintechnik als intakt ein, schrieb Analyst Bernhard Weininger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Positive Effekte erwarte er vor allem in der Region Asien-Pazifik./bek Datum der Analyse: 05.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0051 2018-07-05/11:55

ISIN: DE0005313704