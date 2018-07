Liebe Trader, Nach der vorangegangenen kleinen Krise der Automobilindustrie, sorgen heutige News für deutliche Erleichterung auf dem Markt. Laut dem Handelsblatt, hat es am Mittwoch in Berlin ein Geheimtreffen des US-Botschafters Richard Generell und den Autobossen von Daimler, BMW und VW gegeben. In dem Treffen ging es um einen kompletten Nachlass der Zölle von einem Import ...

Den vollständigen Artikel lesen ...