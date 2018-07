Leipzig (www.anleihencheck.de) - publity verzeichnet weiteren Vermietungserfolg für das Büroensemble Deelbögenkamp in Hamburg - AnleihenewsDas Asset Management der Leipziger publity AG (ISIN: DE0006972508, WKN: 697250, Ticker-Symbol: PBY) hat für den Bürokomplex Alsterpark in Hamburg einen neuen Mietvertrag über rd. 4.500 m² und 135 Stellplätze abgeschlossen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

