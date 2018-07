BYD erhält für sein erstes E-Bus-Modell jetzt staatliche Subventionen in Südkorea und will sukzessive weitere E-Bus-Modelle sowie sein E-Taxi e6 und den E-Truck T4 ins Land bringen. Die dortige Konkurrenz ist in Aufruhr. Koreanische Industrievertreter betrachten den Schritt mit Sorge. Sie befürchten, dass chinesische Unternehmen die Führung auf dem koreanischen E-Fahrzeug- und Batteriemarkt an sich ...

