Der als eMobility-Pionier bekannte Bäcker Schüren hat in Düsseldorf die ersten Ladestationen jenseits seines Ladeparks am Stammsitz in Hilden eröffnet. In Kooperation mit Stadt und Stadtwerken Düsseldorf wurden jetzt auch vor Filialen des Betriebs in den Stadtteilen Derendorf und Oberkassel öffentliche Ladesäulen errichtet. express.de, twitter.com, Pressemitteilung (PDF)

