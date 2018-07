Hier geht's zum Video

In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger - und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um Deutsche Bank, Daimler, Volkswagen, Tesla, BYD, Millennial Lithium und Baumot. Die Deutsche Bank hat sich von ihren Jahrestiefstkursen von kräftig erholt und ist wieder auf dem Weg in die Zweistelligkeit. Die Autowerte profitieren indes von einer möglichen "Null-Lösung" im Handelsstreit mit den USA. Bleibt die Frage, wie nachhaltig die laufende Kurserholung ist. Darüber hinaus geht es in Maydorns Meinung um den Kurssturz bei Tesla trotz des erreichten Produktionsziels von 5.000 Model 3 pro Woche, um neue Kursfantasie für die Aktie von BYD, verbesserte Aussichten für Lithium-Aktien und um die Hintergründe des Absturzes der Aktie von Baumot. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach in auf www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.