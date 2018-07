Köln (ots) -



Lars-Peter Häfele ist neuer Geschäftsführer bei der auf Einkauf und Supply Chain Management spezialisierten Unternehmensberatung INVERTO. Das Führungsteam der zur Boston Consulting Group (BCG) gehörenden Beratungsgesellschaft wächst damit auf neun Mitglieder an. Häfele ist Experte für Industrie und Rohstoffe. Ansässig ist er im Münchener Büro von INVERTO - einem von insgesamt sechs Unternehmensstandorten.



Lars-Peter Häfele studierte in Ingolstadt und Denver und schloss sein Studium als Diplom-Kaufmann ab. Der 35-Jährige startete 2009 als Consultant bei INVERTO in Köln und war zuletzt als Principal und Leiter des Competence Centers Industriegüter tätig. Häfele unterstützt namhafte Unternehmen aus der Industrie und Automotive-Branche im strategischen Einkauf. Für diese implementiert er umfassende Kostenoptimierungsprogramme. Dabei befasst er sich insbesondere mit technischen Ansätzen wie Wertanalysen, Produktredesigns und Target-Costing-Programmen sowie Auktionen.



Häfele ist darüber hinaus verantwortlich für die Rohstoffstudie, für die INVERTO jedes Jahr Entscheider über die Kostenentwicklung und Versorgungssicherheit bei Rohstoffen befragt.



"Wir freuen uns sehr, dass Lars-Peter Häfele jetzt als Geschäftsführer unser Führungsteam verstärkt. Mit seiner weitreichenden Erfahrung im Industriesektor und seiner Rohstoffexpertise wird er das Wachstum von INVERTO und den Standort München stark voranbringen", sagt Dr. Frank Wierlemann, Mitbegründer und Managing Director von INVERTO.



