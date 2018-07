Umfirmierung - die paragon AG vollzieht am Donnerstag, den 05. Juli 2018, ihre von der Hauptversammlung Anfang Mai beschlossene Umwandlung in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA). Mit diesem Formwechsel soll gewährleistet werden, dass paragon langfristig ein Familienunternehmen bleibt, zugleich aber seinen Zugang zum Kapitalmarkt verbessert. paragon firmiert ab sofort als paragon GmbH & Co. KGaA. Alle Aktionäre der vormaligen paragon AG sind nun Kommanditaktionäre der paragon GmbH & Co. KGaA.

Der Unternehmensgründer und bisherige Vorstandsvorsitzende Klaus Dieter Frers wird Vorsitzender der Geschäftsführung der paragon GmbH, der Komplementärin der paragon GmbH & Co. KGaA. Zum 1. September wird der langjährige Hella-Manager Dr.-Ing. Matthias Schöllmann in die Geschäftsführung einziehen und die Verantwortung für das Automotive-Geschäft ...

