Das wird ein super Sommer: Mit dem CinemaxX Sommer-Spar-Ticket wird bei Deutschlands bekanntester Kinokette vom 19. Juli bis 2. September 2018 beste Unterhaltung zum coolen Preis geboten: Für lässige 27,90 Euro** gibt es fünf Film-Highlights im XXL-Leinwandformat relaxed im kühlen Kinosaal - egal ob Parkett oder Loge. Das limitierte CinemaxX Sommer-Spar-Ticket kann ab dem 5. Juli an den Kinokassen der teilnehmenden CinemaxX Kinos* und online unter www.cinemaxx.de/Sommer erworben werden und ist für alle regulären Vorstellungen in 2D gültig.



Fünfmal Film, fünfmal Sparen, fünfmal Kino-Spaß - das CinemaxX Sommer-Spar-Ticket sorgt vom 19. Juli bis 2. September 2018 für unvergessliche Kino-Momente zum kleinen Preis. Für alle, die genug von überfüllten Parks und Stränden, langen Schlangen vor Eisdielen und von Sonnencreme klebriger Haut haben, bietet CinemaxX die perfekte Alternative: Ob grandioses Action-Spektakel wie "Mission: Impossible - Fallout", Herz erwärmende Romantik mit "Deine Juliet" oder fröhlicher Familienspaß mit "Hotel Transsilvanien 3 - Ein Monster Urlaub", die CinemaxX Programmvielfalt hält für jeden Geschmack das Passende parat!



Natürlich ist auch für die entsprechende Stärkung gesorgt: Das Sommer-Spar-Menü, bestehend aus Popcorn im poppigen Popcorn-Becher (kleine Größe) und Softdrink (0,5 Liter), kann in den teilnehmenden Kinos gekauft werden und bietet on top ein kleines Extra, das auch noch nach dem Kinobesuch Spaß macht.



* Die teilnehmenden CinemaxX Kinos sind: Augsburg, Berlin, Bielefeld, Dresden, Essen, Freiburg, Hamburg Dammtor, Hamburg Harburg, Hamburg Wandsbek, Hannover, Heilbronn, Kiel, Krefeld, Magdeburg, Mülheim, München, Oldenburg, Sindelfingen, Stuttgart an der Liederhalle, Stuttgart im SI-Centrum, Trier, Würzburg.



** Gilt für alle 2D-Vorstellungen. Das Ticket ist personalisiert und nicht übertragbar. 3D-Vorstellungen und VIP-Sitze gegen Aufpreis. Preise für Sonderevents können abweichen, nicht mit Rabattaktionen kombinierbar. Tickets nur solange der Vorrat reicht. Nicht genutzte Tickets verlieren nach Ablauf des Aktionszeitraums (Aktionszeitraum 19.7.2018 bis einschließlich 2.9.2018) ihre Gültigkeit



