(JK-Trading.com) - Der DAX ist nach dem lethargischen Handel zum US-Feiertag Independence Day am Mittwoch stark in den Wochenschluss gestartet, notierte zur Mittagszeit mehr als ein Prozent im Plus. Es ist schwierig einen rationalen Grund für diese Bewegung auszumachen, sowohl vor dem anstehenden Showdown im Handelskonflikt zwischen den USA und China, als auch dem anstehenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...