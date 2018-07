Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Generali nach dem Verkauf eines Großteils des deutschen Lebensversicherungsgeschäfts auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Verkauf sei sowohl aus finanzieller wie auch aus strategischer Sicht positiv zu werten, schrieb Analyst Colm Kelly in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Generali Leben sei unter Maßgabe des Bilanzierungsstandards IFRS im Jahr 2016 nicht profitabel gewesen. Setze man den erzielten Verkaufspreis in Relation zur Solvenzquote, liege dieser über seiner Schätzung./bek/mis Datum der Analyse: 05.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0061 2018-07-05/13:10

ISIN: IT0000062072