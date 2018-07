Die Preisverleihung des Wettbewerbs TOP 100, der von Veranstalter compamedia bereits zum 25. Mal ausgerichtet wurde, fand in diesem Jahr am 29. Juni in Ludwigsburg im Rahmen des 5. Deutschen Mittelstands-Summits statt. Die teilnehmenden Unternehmen wurden zuvor von einer unabhängigen, wissenschaftlichen Jury unter Leitung von Prof. Dr. Nikolaus Frank, Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien, nach anspruchsvollen Kriterien geprüft und ausgewählt. Überzeugt hat Wurm die Jury vor allem durch seine anhaltende Innovationskraft. Im Bereich der Regelungstechnik für Kälteanlagen und Gebäudetechnik im Einzelhandel bietet Wurm seit Langem innovative Lösungen. Gerade bei der Datenfernübertragung und -überwachung für die komplexen Regelsysteme ...

