Das australische Explorationsunternehmen Cervantes Corporation ist in Western Australia im wahrsten Sinne des Wortes auf Gold gestoßen. Wie das Unternehmen vor wenigen Tagen bekanntgab, wurden an einem dortigen Standort Goldgehalte von bis zu 202,8 Gramm pro Tonne gemessen. Das sind mehr als 6 Unzen pro Tonne und das in einer Tiefe von nur 33 Metern. Die Nachricht ließ den Kurs des Explorers um über 140 Prozent in die Höhe katapultieren. Davon profitiert auch European Lithium, welches mit 7 ... (Robert Sasse)

