BERLIN (Dow Jones)--Im Handelsstreit mit den USA hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel offen für die Idee gezeigt, die Autozölle zu senken. Dazu wäre sie bereit, sagte die CDU-Vorsitzende am Donnerstag in Berlin. Für sie könnte das "durchaus eine Option sein, die ich mir vorstellen kann", bekräftigte Merkel. Sie war in einer Pressekonferenz gefragt worden, ob sie sich die Abschaffung von Zöllen vorstellen könne.

Merkel verwies darauf, dass eine Senkung nur in Abstimmung mit der gesamten EU geschehen könne. Auch sei es nach WTO-Regeln nicht möglich, nur die Zölle im US-Geschäft zu senken. Wenn, dann müsse die Zollsenkung für alle Handelspartner weltweit gelten.

July 05, 2018 07:47 ET (11:47 GMT)

