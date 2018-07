Wien (www.aktiencheck.de) - Die EU-Kommission arbeitet an einem brisanten Plan: Sie will einen Fonds einrichten, der dann greift, wenn Länder ihren Schuldendienst nicht mehr leisten können, erfuhr "FONDS professionell ONLINE". Er solle sich aus Einkünften der Notenbanken speisen. Doch es rege sich Widerstand, so die Experten von "FONDS professionell". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...